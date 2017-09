La Juventus ha tanti giocatori sotto il proprio controllo sparsi in giro per l'Italia . Alcuni non vedranno mai Torino, altri verrano usati in scambi, quelli che invece meriteranno vestiranno il bianconero. Uno di questi dovrebbe essere Pol Lirola, giocatore classe 1997 in prestito al Sassuolo. Secondo Mundo Deportivo, Marotta sta pensando di anticipare il rientro del difensore che da contratto dovrebbe lasciare Sassuolo a fine campionato. Il giornale spagnolo scrive che non ci saranno problemi con il presidente Squinzi: con due milioni o il prestito di un altro giocatore, il numero uno del Sassuolo darà l'ok all'operazione.