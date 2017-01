È, insieme a Kostas Manolas, uno dei grandi obiettivi dell'Inter per rinforzare la difesa la prossima estate. Eppure Marquinhos non pensa proprio a lasciare il Paris Saint-Germain. Il centrale brasiliano ha parlato del suo futuro in un'intervista concessa a Le Parisien: "Abbiamo iniziato le discussioni con la società per il rinnovo e può essere necessario ancora del tempo. Ma io sono tranquillo, ho un contratto fino al 2019 e le cose sono chiare dal mio punto di vista".



'PERCHÉ​ LASCIARE?' - "S​ono al PSG, mi sento parte del progetto del club e mi trovo benissimo a Parigi anche da un punto di vista personale: se avrò ancora la fiducia di società e allenatore, non vedo perché dovrei lasciare il club". Un messaggio chiaro lanciato all'Inter, al Barcellona e ai tanti club interessati all'ex Roma.