L'avventura belga di Luca Marrone sembra già essere giunta al capolinea. Il centrocampista sotto contratto con la Juventus fino al 2019 ha infatti collezionato soltanto nove presenze con la maglia del Waregem. Nessuna delle parti è soddisfatta dei primi mesi del centrocampista in Belgio e Marrone, proprio come Zaza, è destinato a tornare in Italia. Il giocatore interessa al Bari che lo prenderebbe in prestito dalla Juventus fino al termine della stagione.