La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in serie B. Empoli show. I toscani del presidente Corsi, dopo aver ufficializzato ieri l’acquisto di Ciccio Caputo (contratto quadriennale) dall’Entella per 2,5 milioni di euro più bonus, nelle prossime 48 ore potrebbero piazzare altri due colpi da novanta. Nel weekend, infatti, è atteso il via libera della Spal alla cessione di Antenucci (è pronto un contratto triennale) per un milione di euro. Caputo-Antenucci-Donnarumma: un tridente atomico per puntare all’immediato ritorno in Serie A. E l’Empoli non si ferma qui: per il centrocampo gli azzurri sono in pressing per Aramu (Torino, era a Vercelli).



Se l’Empoli chiama, un’altra pretendente alla A come il Parma è pronta a rispondere: gli emiliani sono vicinissimi a Ceravolo (Benevento), per il quale è pronto un triennale da 400 mila euro a stagione bonus inclusi. Capitolo difensori: il Brescia soffia alla Cremonese Meccariello (Ternana) per 250 mila euro, il Carpi ha l’accordo per Ligi col Cesena, che prima però deve prendere un sostituto (prima scelta è il ritorno di Rigione dal Chievo), mentre Del Grosso (Atalanta, era alla Spal) firma con il Venezia. Il Perugia sfida il Foggia per il fantasista Falco (Bologna, era a Benevento) e sprinta con il Sassuolo per il terzino sinistro brasiliano Rogerio (Juventus). Angiulli (Pisa) firma un biennale con la Ternana. Ritorno di fiamma del Frosinone per Citro (Trapani). La Salernitana ingaggia Rossi (Lazio) e torna alla carica per Scognamiglio (Novara). Il Bari ha l’accordo con la Juve per il prestito di Marrone: attesa la risposta del centrocampista entro 48 ore. Maniero (Crotone) va al Palermo dove ricoprirà il ruolo di terzo portiere.