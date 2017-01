Poco tempo fa il difensore tunisino Aymen Abdennour dichiarò: " Se si parla di te durante la finestra di trasferimento è qualcosa di buono, significa che molti club sono interessati, altrimenti non ne parlerebbe nessuno. Sono a Valencia, non voglio scappare, voglio aiutare la squadra a trovare una buona posizione nella Liga. Se dovrò andarmene, dipenderà dal mio club e in questo caso vorrei andare in un campionato in cui non ho ancora giocato.Mi piacerebbe andare a giocare in Inghilterra o in Italia ".

Secondo le informazioni de La Provence, invece, il nome di Aymen Abdennour circola con insistenza nei corridoi dell'Olympique di Marsiglia, che vuole provare il colpo più per l'estate che negli ultimi giorni di mercato. Si prospetta dunque un ritorno in Francia per Abdennour.