Il tecnico del Marsiglia Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa in vista del match col Monaco e ha toccato anche l'argomento mercato: "Diarra? Sappiamo che è probabile una sua partenza e vedremo come andrà a finire. Se andrà, il problema sarà risolto, altrimenti sarei felice di continuare a lavorare con lui". Su Payet, obiettivo dichiarato del club: "Quando i giocatori sono sotto contratto con altre società, bisogna avere rispetto, per cui non ne parlerò. Lo farò soltanto qualora diventasse un nostro giocatore".