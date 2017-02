Umiliazione per l'Olympique Marsiglia che al Velodrome è stato travolto per 5-1 da un Paris-Saint Germain troppo più forte . Le Classico si è chiuso con una vittoria nettissima dei campioni di Francia che hanno passeggiato su Payet e compagni. Prestazione maiuscola degli uomini di Emery che, grazie a questo successo, hanno mantenuto invariate le distanze dal Monaco capolista, che resta distante tre punti; la partita dei parigini è stata messa subito in discesa dal gol di testa di Marquinhos, che ha convertito in gol la torre di Thiago Silva, al 6'. Nel tabellino dei marcatori sono entrati anche Edinson Cavani, sempre più capocannoniere della Ligue 1, Lucas, Draxler e Matuidi, che al 73' ha calato il pokerissimo per il PSG. Notte da incubo per l'Olymipque Marsiglia che si è aggrappato a Payet, che ha anche colpito un palo a quindici dalla fine, e a Fanni, che ha risolto una mischia con un tiro velenoso che si è insaccato alle spalle dell'incolpevole Trapp al 70'. Marsiglia che resta, quindi, fermo a 39 punti al settimo posto in classifica, ed esce dal campo a testa bassissima dopo aver subito una batosta epocale dai rivali di sempre del Paris-Saint Germain.