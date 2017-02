A margine della presentazione ufficiale di Tomas Rincon, Beppe Marotta interrogato sul mercato della Juve a 360 gradi tra presente e futuro, si è sbilanciato anche a proposito della situazione legata a Mehdi Benatia: “Probabilmente verrà riscattato”. Un'operazione che vedrebbe quindi la Juve versare altri 17 milioni di euro al Bayern Monaco dopo i 3 di luglio legati al prestito oneroso.



IL RISCATTO - Un'intenzione palesata nonostante dopo l'ottimo inizio di stagione, poi Benatia si sia realmente perso tra un infortunio, un cambio di modulo e l'esplosione definitiva di Daniele Rugani: appena dieci le presenze per 649 minuti complessivi, con il marocchino uscito dalle rotazioni dopo il flop di Marassi col Genoa e l'ultima di Champions con la Dinamo Zagabria. Una parabola discendente che lo ha visto prima dimostrarsi reale titolare aggiunto e prima alternativa alla BBC, per poi scivolare in fondo alle gerarchie tra i centrali bianconeri. Ma il riscatto, in effetti, rimane in ogni caso la possibilità più concreta sull'asse Torino-Monaco di Baviera. Che poi Benatia rimanga alla Juve, invece, è un fatto tutto da scrivere.



PRESSING OM – L'utilizzo col contagocce dell'ultimo triennio tra Juve e Bayern, infatti, non ha tolto appeal al difensore classe '87: potenziale e valore non sono mai stati in discussione al netto di una condizione atletica che invece lascia ancora qualche punto interrogativo di troppo. A volerlo rilanciare, ad esser disposto a tutto pur di dargli le chiavi della propria difesa, ora c'è nuovamente Rudi Garcia. Insieme alla Roma nell'anno in cui i giallorossi dovettero inchinarsi solo ad una Juve da 102 punti, Garcia e Benatia potrebbero ora ritrovarsi insieme all'Olympique Marsiglia: un primo sondaggio, un debole tentativo è già stato effettuato per gennaio. E per giugno i francesi sono pronti a tornare alla carica, con un'offerta da 25 milioni che renderebbero pronta a partire verso Torino una volta esercitato il riscatto. A Benatia restano dunque quattro mesi per riconquistarsi la Juve, che a sua volta si è già tutelata con quel Caldara che potrebbe anche anticipare il suo arrivo a Torino. Ma Garcia, lo aspetta già a braccia aperte.



