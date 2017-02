Il centrocampista del Marsiglia, ma in prestito dalla Roma, William Vainqueur, ha parlato a Onze Mundial del suo futuro: "Tutti sanno l'attaccamento che ho per i colori dell'OM sin da quando ero piccolo. Se firmerei oggi? Certo. Ma non dipende da me, è troppo presto per parlarne. Vedremo tra quattro mesi quello che succederà".