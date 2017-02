Venerdì sera allo Juventus Stadium è stato ad un passo dall'esordio in Serie A un'altro dei giovanissimi portieri usciti negli ultimi anni dai settori giovanili italiani. Al 77esimo della sfida fra Juventus e Palermo il portiere dei rosanero Posavec rimane a terra dopo uno scontro con Goldaniga e in panchina l'ordine di scaldarsi arriva direttamente a Leonardo Marson portiere classe '98.



L'APPRODO AL MILAN - Nato vicino a Udine il 5 gennaio 1998 Marson sceglie subito la strada del portiere nel mondo del calcio. Gioca nel Gonars quando i primi osservatori si avvicinano a questo ragazzo dal fisico già imponente. A spuntarla, nonostante la ricchissima concorrenza di squadre come Inter e Roma è il Milan, il primo vero club a presentare un progetto concreto per Marson.



AL PALERMO PER DONNARUMA - Marson gioca con gli Allievi Nazionali e si affaccia alla Primavera, ma il Milan ha già scelto di puntare fortemente su Gianluigi Donnarumma e Marson opta per l'addio. Il Palermo non ci pensa su due volte e lo porta subito in rosanero prima in prestito e poi riscattandolo al termine della stagione.



SUBITO IN PRIMA SQUADRA - Marson trascina il Palermo Primavera che sfiora prima la conquista del Torneo di Viareggio e poi la finale del campionato nelle Final Eight. Marson è eletto miglior portiere della Coppa Carnevale e viene subito aggregato in Prima squadra dove, da inizio stagione, riveste i panni di terzo portiere alle spalle di Posavec.



UN ANIMALE DA PREMIER - Fisico imponente che supera il metro e 90 di altezza, Marson ricorda il primo Abbiati e gli addetti ai lavori lo descrivono come un vero "animale fra i pali". Caratteristiche che piacciono molto a numerosi club di Premier League pronte a fiondarsi su di lui a fine anno. Scout che lo visioneranno anche con la Nazionale Under 19 dell'Italia. Marson è infatti il titolare della selezione allenata da Roberto Baronio che mercoledì affronterà la Francia nell'ultimo test match in vista della fase Elite dell'Europeo di Categoria. Impegni importanti per una carriera che è pronta a decollare. Aspettando l'esordio in prima squadra, il futuro di Marson è rosa...nero.