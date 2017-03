Martina Marcari, la moglie di Leonardo Bonucci, nella bella intervista concessa a Tuttosport ha confermato come il piccolo Lorenzo, il primogenito della coppia, continui a tifare Torino nonostante il padre giochi nella Juventus svelando anche che il suo idolo è l'attaccante italiano Andrea Belotti: "Il bambino più grande, Lorenzo, tifa sempre Toro? Sì, gli ha attaccato la passione il suo migliore amico dell’asilo. I primi tempi diceva “forza Toro” in casa e si guardava intorno un po’ stranito. Io e Leonardo gli abbiamo detto di sentirsi libero di tifare per chi preferisce. L’idolo di Lorenzo è Belotti. A ridosso di Natale lo ha incrociato in centro a Torino: era emozionatissimo".