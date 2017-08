Il ct della Nazionale belga, Roberto Martinez, ha diramato la lista dei convocati per il doppio impegno di qualificazione ai Mondiali 2018, contro Gibilterra e Grecia, ma nella lista non c'è il centrocampista della Roma Radja Nainggolan, già in passato al centro di dispute sul ruolo e i suoi comportamenti in Nazionale: "Radja ha un periodo di forma non ottimale, mi spiace: ma quando succede qualcosa con lui, è sempre una notizia più grande della realtà. Semplicemente, avevo bisogno dei migliori giocatori per queste due partite".



"Sono molto deluso. Ho intenzione di risolvere questa situazione, rifletterò su quanto accaduto e al mio futuro". Radja Nainggolan, centrocampista della Roma, ha commentato così la decisione del c.t. del Belgio, Roberto Martinez, di non convocarlo in nazionale. Il mediano ha parlato ai microfoni di di hln.be.