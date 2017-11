Tango alla Bombonera. Dirige un ragazzo giovane, vent'anni e il dieci sulla maglia che in certi stadi pesa un po' di più: Lautaro Martinez sembra fregarsene, gioca a calcio che è una meraviglia e la sensazione è che in Argentina abbiano trovato un'altra pepita d'oro. Attaccante purosangue, paragonato a Diego Milito che è il suo idolo assoluto, ha preso per mano e trascinato il Racing Avellaneda sul campo del Boca Juniors imbattuto e capolista del campionato regalando una memorabile vittoria per 2-1. Gol con una botta da fuori per aprire le danze, poi uno splendido assist a confezionare l'impresa annullando la rete del Pipa Benedetto. Questo Martinez ci sa fare, eccome. Niente male per un classe '97.



CORVINO LO VUOLE - Il nome di Lautaro è stato in cima alla lista della missione sudamericana dei giorni scorsi di Pantaleo Corvino, dg della Fiorentina. Perché dopo il rinnovo di Chiesa - sperando non sia il preludio a una cessione estiva -, la viola vuole regalarsi un colpo e il mirino si è spostato ancora sul Sudamerica, questa volta su un gioiello purissimo. Corvino lo ha seguito a lungo e sta preparando una proposta 9 milioni di euro più commissioni e tasse varie: la cifra della clausola rescissoria sarebbe raggiunta, ma la volontà del giocatore fa la differenza esattamente come commissioni e simili, non una novità in Sudamerica, dialoghi in corso col presidente Blanco. Ma la Fiorentina vuole e deve fare in fretta, la prestazione di Lautaro alla Bombonera non aiuta. Anzi, accende i riflettori su un talento che ha già colpito le big d'Europa: il Real Madrid voleva portarlo nelle proprie giovanili, il Valencia e l'Atlético Madrid hanno provato a prenotarlo, soprattutto il Borussia Dortmund era allo stadio per accelerare. Ma la Fiorentina sta tentando il blitz per un giovane da grandi palcoscenici, Lautaro Martinez promette benissimo. Vietato perdere tempo...