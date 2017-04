A più riprese vicino alla Juve, ora a suonare la carica in casa Barcellona. E' Javier Mascherano a rappresentare i blaugrana al fianco di Luis Enrique nella conferenza stampa della vigilia.



MALAGA - "Al di là della sconfitta stavamo giocando bene. Speriamo di tornare ad un alto livello per la partita di domani".



DIFESA - "Per poter superare i quarti di finale come questa, bisogna giocare bene in difesa come in attacco. Gli errori qui o a Barcellona si pagheranno caro. Crediamo nel collettivo e in un buon risultato qui per poi giocarcela a Barcellona"



JUVE - "Una partita in Champions non può essere vinta se non giochiamo al nostro livello, perché i rivali non perdonano. Giocheremo contro una squadra molto forte a livello internazionale, che in casa gioca grandi gare. Numeri fantastici. Ci attaccheranno spinti dal pubblico, ma noi dobbiamo andare fuori casa e restare noi stessi. Sempre stata squadra forte, nella sua storia ha avuto giocatori di grande qualità come adesso e questo ti fa stare sempre in allerta".



BERLINO - "Non esistono le rivincite, esistono nuove opportunità. Chiaro che per i tifosi sarà un po' come tornare a quella partita. Ma la loro squadra è cambiata, più della metà è diversa, anche noi abbiamo cambiato tanto".



MERCATO - "Tante volte vicino alla Juve? Giravano tante voci, soprattutto l'ultima estate come succede spesso si parla molto ma io sono del Barcellona e per me è un onore esserlo. Darò sempre il massimo per questa maglia"



HIGUAIN E DYBALA - "Sia Gonzalo che Paulo sono grandissimi campioni, ho la fortuna di conoscerli. E' chiaro che serve particolarmente attenzione per giocatori di questo tipo, possono decidere la partita con una sola giocata. Meritano cura e rispetto"



POSIZIONE - "La verità è che mi sono adattato al fatto di giocare in difesa, col passare del tempo mi son sentito sempre più a mio agio. Chiaro che quando gioco a centrocampo mi trovo meglio, ma con un campione come Busquets è difficile trovare spazio nella mia posizione. Se io pensassi che giocare in difesa fosse un problema per la squadra, lo direi all'allenatore. Ma non è un problema la posizione, sinceramente. Non so dove e se giocherò, come voi".



FATTORE STADIUM - "Noi siamo una squadra che ha una caratteristica, non sappiamo speculare. Se scendiamo in campo per pareggiare, sicuramente abbiamo possibilità di perdere. Essere protagonisti è l'unico modo per noi, in attacco e in difesa, per mentalità e tradizione".



NEYMAR - "La squalifica gli farà saltare il Clasico? Vediamo cosa succede. Altri giocatori per lo stesso motivo hanno saltato solo una partita. Nella foga del momento a volte si sbaglia, è successo anche a me. Bisogna imparare dagli errori. Non parliamo di un colpevole, siamo sempre compatti se qualcuno va in difficoltà".