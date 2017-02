Prima del fischio d'inizio di Roma-Fiorentina il ds giallorosso Frederic Massara ha parlato a Premium Sport: "Stadio? Da un anno e mezzo è stato intrapreso questo percorso, ci auguriamo che si sblocchi la questione per riavvicinare i nostri tifosi e tornare ad una condizione di normalità. La Roma è obbligata a vincere e cerca di esserlo tenendo un percorso virtuoso, stasera è una partita difficile, contro una squadra forte e in saluta, ma vogliamo mostrare le nostre qualità. Noi come il mister siamo ossessionati dal raggiungimento di vittorie sul campo, e di tutte le questioni ne parleremo a giugno. Kessie già della Roma? No, è un giocatore forte che si è imposto alle attenzioni europee, anche della Roma, ma che ad oggi l'Atalanta non ha avuto intenzione di vendere e credo che se lo terranno stretto. Sui fatti di Pescara dico che questi episodi non c'entrano nulla con il calcio, e non posso che portare la solidarietà mia e del mondo del calcio. La Fiorentina ha un organico di primissimo livello ma noi pensiamo ai nostri che ci possono far togliere soddisfazioni. Florenzi penso sia pronto tra una quindicina di giorni, e l'altra buona notizia è il ritorno di Salah, che si è voluto mettere a disposizione subito. L'obiettivo è essere competitivi. Essere sul livello della Juve è difficile ma noi siamo convinti di voler essere competitivi fino all'ultima giornata".