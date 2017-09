Daniele Massaro non illude i tifosi del Milan sul sogno scudetto. Ecco il

suo commento sul momento rossonero dagli studi Mediaset: '“E’ stata una vittoria da pronostico. Secondo me però manca ancora qualcosina ai rossoneri per lottare per lo scudetto. L’obiettivo deve essere quello di tornare in Champions, è fondamentale per il club di via Aldo Rossi”.