Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus e opinionista per Sky Sport, ha commentato il momento del club bianconero su Repubblica.it: "La giornata cambia poco negli equilibri del campionato, con le prime tre che restano a punteggio pieno. Parto dalla Juventus, dove Dybala fa il fenomeno contro il Sassuolo e Higuain invece è nettamente in difficoltà. Non si può parlare di caso: gli è capitato anche a Napoli di fare 5/6 partite senza andare a segno. Inoltre se la squadra giocherà come oggi, di occasioni per sbloccarsi ne avrà tante. Insomma, i compagni di squadra non devono preoccuparsi. Piuttosto è proprio lui che mi è sembra preoccupato: si è capito dai gesti di insofferenza. Deve solo stare tranquillo come dice Allegri, un tecnico che sa leggere e porre rimedio ai problemi, anche a livello psicologico. Comunque la Juve è uscita bene da una settimana complessa, dal ko di Barcellona alla richiesta di inibizione per il presidente Agnelli circa i rapporti con la tifoseria. Su questa vicenda volevo citare un fatto che mi riguarda. Alcuni anni fa ho fatto il presidente del Genoa: la Digos stessa mi invitava a mantenere buoni rapporti con gli ultras. Un modo di far prevalere il buon senso -senza ovviamente rinunciare a far rispettare la legge - che io apprezzavo e condividevo. E poi non esiste stadio dove gli ultras non riescano ad avere più biglietti di quelli che sono previsti. Per quello che la richiesta della giustizia sportiva nei confronti di Agnelli mi sembra surreale".