A Calciomercato.com l'ex ministro Clemente Mastella, attuale sindaco di Benevento e tifoso degli Stregoni al loro primo anno di Serie B, da grande amante del calcio dice la sua a proposito di vari temi, da Sarri e il Napoli, altra squadra della quale è simpatizzante, alla Fiorentina e i Della Valle di cui è molto amico.



Onorevole Mastella, il suo Benevento sembra aver rallentato un po' nelle ultime giornate. Come mai? 'Mi auguro sia solo un momento di stop, e possa riavviarsi presto un'ulteriore progressione simile a quella compiuta nella prima parte di campionato. Ci siamo un po' imballati, sia nelle gambe che nel modulo del gioco, edè un peccato. I play off sono ancora raggiungibili, ma se continuiamo a perdere le partite come contro il Bari e il Trapani le possibilità si riducono'.



Ieri il tecnico del Napoli Maurizio Sarri ha vinto la panchina d'oro. Ritengo che sia un riconoscimento corretto nei suoi confronti; anche nella stagione in corso, nonostante siamo evaporati in Champions League, nonostante gli infortuni di Milik e un Pavoletti arrivato in azzurro non al top della forma, è stato abile e capace a ricostruire un attacco con tre piccoletti, un tridente offensivo tra i più prolifici in Europa. Questa è capacità di un uomo con una cultura calcistica superiore agli altri.



Spaccatura in Lega Calcio. Era prevedibile? Si può rimediare secondo lei? Si, perchè purtroppo quando sono in gioco dei grandi interessi le grandi società sventolano il merito per la produzione degli utili attraverso i media e esigono perciò avere la fetta di torta più grande, e le piccole invece espongono le loro difficoltà economiche. Valutando i vari aspetti emerge però che le piccole sono più legate alla dimensione italiana, tranne il Palermo che è stato acquisito di recente dal fondo americano, gli altri sono gruppi di natura personale. Le big hanno capitali derivanti dalle grandi aziende, vedi la Juventus con la Fiat, o dalle grandi cordate, come nel caso dell'Inter. Ritengo che comunque sia opportuno trovare un modo per venire incontro alle squadre che sono più modeste dal punto di vista societario. Nelle competizioni europeee solitamente ci sono squadre che possono permetterselo economicamente, come ad esempio la Fiorentina e il Napoli. E a livello di seguito dei tifosi un conto è una gara come Napoli-Real Madrid, un altro è ad esempio l'incontro Empoli-Napoli, con tutto il rispetto per i toscani.



Poche settimane la Fiorentina ha presentato il progetto del nuovo stadio. Ha avuto per caso modo di parlarne con i fratelli Della Valle? Si, ho sentito Diego. Finalmente si è arrivati ad una conclusione positiva, ci sono tutte le condizioni per creare una bella struttura. Da quello che ho saputo loro creeranno una fondazione che dirigeranno senza guadagnarci: gli introiti legati al campo e di natura commerciale andranno tutti a questa fondazione, con quest'ultima che andrà poi a gestire direttamente la Fiorentina.