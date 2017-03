Non accennano a spegnersi le polemiche dopo Juventus-Milan di venerdì. Anche uno storico ex nerazzurro come Marco Materazzi ha voluto dire la sua: "È una situazione stucchevole, le decisioni vengono prese solo in una direzione". Il dominio bianconero, però, è legittimo: "La Juventus merita di essere al vertice: se vinci cinque scudetti e prendi Higuain vuol dire che puoi sempre migliorare".



Sull'Inter aggiunge: "Ieri mi sono divertito molto, l'Inter ha dimostrato di essere una grande squadra. Manca qualcosa a livello di personalità e ci sarebbe bisogno di un paio di terzini, ma la base c'è". Prima di tutto, però, confermare Pioli: "Penso che meriti una chance, poi sarà il tempo a dire se è bravo da poter vincere. Ha fatto vedere che tiene alla squadra ed è un grandissimo professionista". Se poi tornasse Mou: "Mourinho di nuovo all’Inter? Da interista me lo auguro".