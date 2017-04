Prima di accusare ......Specchiati !!!! Si vince e si perde tutti insieme // SEMPRE Un post condiviso da Marco Materazzi (@iomatrix23) in data: 10 Apr 2017 alle ore 04:25 PDT

. Già in passato l’ex difensore nerazzurro non aveva usato parole al miele e sempre senza fare nome e cognome, aveva lasciato intuire come molti dei problemi della società di corso Vittorio Emanuele derivassero dalla dirigenza: “Pioli terzo allenatore in meno di tre mesi? Questo dato è lo specchio di quello che sta succedendo in società. Ora però i nuovi vertici vogliono vedere i i risultati prima di assicurare contratti., per me conta solo l’Inter: mi piange il cuore vederla in questa posizione di classifica. Spero che la società muti indirizzo affidandosi a gente competente. Qualcuno dovrebbe ammettere di aver sbagliato e andarsene”.Ma Materazzi non sembra intenzionato ad arginare la polemica, anzi, straripa con altre dichiarazioni dal suo profilo Instagram: “Prima di accusare… specchiati! Si vince e si perde tutti insieme, sempre. Il tempo mette ognuno al proprio posto, ogni regina sul suo trono, ogni pagliaccio nel suo circo”.