Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, Matteo Materazzi giudica il mercato dell'Inter.



“Il ‘non mercato’ è stato di tutti i club, se non per l’Inter che ha preso un paio di calciatori interessanti. Juventus, Napoli, Milan non hanno operato innesti, come la Lazio eccezion fatta per Caceres. È stata fatta una scelta, da parte di tutte le società, di andare avanti così fino al termine della stagione”.