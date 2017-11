Intervistato da Inter TV, l'ex difensore dell'Inter, Marco Materazzi, ha elogiato i meriti della squadra allenata da Spalletti



“L'Inter è una squadra molto solida, forte e che ha capito quello che chiede l’allenatore. Sta dimostrando di poter stare nelle prime quattro-cinque squadre, ma per come si è messo il campionato può succedere di tutto: puoi vincere lo scudetto o arrivare quinto. Spero che il mister riesca ad ottenere quello che non è riuscito a vincere in passato, ovvero lo scudetto. Una volta ha trovato l’Inter davanti a sé, un'altra volta la Juve. Ora che è all’Inter, da tifoso interista, spero che ci riesca”.