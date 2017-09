Marco Materazzi al Milan? Tutt'altro che una follia. Appena pochi mesi prima del Mondiale 2006 in cui fu uno degli uomini decisivi, l'ex difensore dell'Inter stava per passare agli acerrimi rivali. Dopo averlo già anticipato nei mesi scorsi, ieri sera Matrix ha spiegato i retroscena di questo affare sfumato all'Inter Club "Peppino Prisco" di Bitonto: "Sono rimasto grazie a Facchetti, lui mi ha accudito e ha permesso che non passassi all'altra sponda".



TRA TRIPLETE E LEONARDO - "Mourinho a Barcellona, dopo la semifinale, mi comunicò che avrei giocato la finale di Champions. Non ho nemmeno una foto con le cinque coppe vinte in quegli anni: dovevamo farla, ma Leonardo ce l’ha vietata. Io ero già pronto con la mia coppa vera, quella che ho tatuato, per farla vedere in foto, ma quel giorno Leo disse: 'Non si fa più la foto ufficiale'. Quindi noi non abbiamo la foto storica con le cinque coppe".