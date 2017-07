Nemanja Matic è il centrocampista che Max Allegri vuole alla Juventus per rafforzare la mediana bianconera. La stella del Chelsea è in cima alla lista di mercato del tecnico livornese e, come riporta Tuttosport, l'ammirazione di Allegri per Matic sarebbe totalmente ricambiata tanto che il giocatore avrebbe dato il suo ok ad un trasferimento a Torino. Adesso c'è da convincere il Chelsea che chiede 45 milioni. La Juve per ora ne ha offerti 25.