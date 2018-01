C'è un attaccante che è in cerca di una maglia sul mercato. Si tratta di Alessandro Matri, sotto contratto con il Sassuolo ma corteggiatissimo da molti club di Serie A e Serie B alla ricerca di una prima punta di esperienza. Il Sassuolo sta puntando su Falcinelli e allora un cambio di maglia entro la fine di gennaio non è escluso.



Se Matri è alla ricerca di una maglia la sua splendida compagna, Federica Nargi, la maglia e anche il giubbotto invernale se l'è tolta in vacanza in montagna. L'ex velina e oggi conduttrice di Colorado ha postato delle foto a bordo piscina nell'hotel che sta ospitando tutta la famiglia. Splendida come sempre, eccola nella nostra gallery.