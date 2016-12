Alessandro Matri ha parlato ai microfoni di Sky Sport, della stagione del Sassuolo che sta avendo difficoltà in campionato e che è stato eliminato dall'Europa League: ''Abbiamo ripreso la preparazione e abbiamo parlato del ko di Cagliari. Adesso dobbiamo dimenticare quello che è successo e preparare al meglio il 2017. Può essere un problema mentale, a Cagliari eravamo anche in 10 ma abbiamo avuto comunque l'occasione di chiudere la partita, non siamo stati cinici. Non credo si sia sgonfiata la nostra favola, sicuramente potevamo e dovevamo fare di più. L'Europa ci ha tolto un po' di energie, per tanti giocatori era la prima esperienza''.