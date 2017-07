Intervistato da Radio CRC, Matteo Materazzi, figlio dell’ex difensore dell’Inter Marco ha parlato della stagione di Serie A ormai alle porte: “Sarri è uno dei profili più importanti della nostra serie A e tifo per lui perché ha fatto gavetta, è uscito dal fango e mi auguro possa vincere qualcosa. Gli allenatori italiani sono quelli più vincenti e spero che anche Sarri possa vincere presto. La Juve ha comprato i migliori giovani che ci sono in Italia e poi prende i leader come Higuain, Khedira e oggi si trova a stravincere i campionati e giocarsi la finale di Champions questo per dire che serve sempre qualche calciatore di personalità.”