Lothar Matthäus ha parlato, stando a quanto riportato dalla Bild, di Julian Nagelsmann, tecnico dell'Hoffenheim, che piace al Bayern Monaco per il futuro: ''Mi dà l’impressione di essere uno che pensa al calcio dalla mattina alla sera; è ancora troppo presto, però, per fare speculazioni in merito a chi in futuro prenderà il posto sulla panchina di Carlo Ancelotti. Sicuramente, però, dopo Guardiola e Ancelotti c'è l'obiettivo di affidarsi nuovamente ad un allenatore tedesco. Se Nagelsmann continua a crescere a livello di personalità e di guida della squadra e continua ad avere successo sarà sicuramente un candidato per un compito più grande. E il più grande compito nel calcio tedesco si chiama Bayern''.