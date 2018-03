Lothar Matthaus, ex numero 10 dell'Inter, festeggia oggi 57 anni. Questo il messaggio di auguri della società nerazzurra, pubblicato sul sito: "Prelevato dal Bayern Monaco insieme ad Andy Brehme nell'estate del 1988 . indossa la maglia nerazzurra per quattro indimenticabili stagioni, ricche di successi personali e di squadra: 153 presenze complessive, impreziosite da ben 53 reti e soprattutto da una serie infinita di prestazioni superlative, determinanti per la conquista di 1 Scudetto, 1 Coppa Uefa e 1 Supercoppa Italiana. Un centrocampista ultramoderno, completo, con un carattere indomito e una mentalità da vero leader, tutte caratteristiche che proprio pochi giorni fa, in occasione delle celebrazioni per il 110° anniversario di fondazione dell'Inter, gli hanno consentito di entrare a far parte della Hall Of Fame della Società nerazzurra. Da parte di FC Internazionale Milano, Inter Forever e tutti i tifosi interisti, tantissimi auguri a Lothar Matthaus che compie oggi 57 anni!".