, che oggi spegne 57 candeline. Lo stesso tedesco, primo centrocampista entrato nell'Hall of Fame nerazzurra, ha ringraziato il suo ex club su Twitter. Matthaus arrivò all'Inter nel 1988 dal Bayern Monaco insieme a. In quel mercato estivo l'allora presidenteacquistò altri tre titolari:dal Cesena,dalla Fiorentina. Così nacque loconin panchina.- A 30 anni di distanzasogna di fare altrettanto, ma ora il gap da colmare con laè più ampio. Alla fine degli anni '80 c'era più equilibrio: basti pensare ad altre grandi squadre comeIn vista della prossima stagione l'Inter ha già prenotato il giovane attaccante argentinoe si sta muovendo sul mercato dei giocatori in scadenza di contratto a giugno come il difensore centrale(Lazio) e il terzino sinistro(Juventus).- Il colpo serve a centrocampo. In giro non ci sono calciatori all'altezza di, ma servirebbe un leader del genere in grado di farsi valere in entrambe le fasi di gioco. In occasione del 110° compleanno dell'Inter, il buon Lothar ha fatto il nome del suo connazionale, che a fine stagione si trasferirà a parametro zero dallo Schalke al Bayern Monaco. Dove l'anno scorso è arrivato il francesedal Lione. A questo punto rischia di risultare di troppo un certo Arturo, cercato la scorsa estate proprio dall'Inter in alternativa al romanista. La sensazione è che i campioni di Germania siano intenzionati a cedere il nazionale cileno un anno prima della: per lui si studia un'offerta importante, che coinvolga qualche giovane nerazzurro da girare al Cagliari come contropartita tecnica.