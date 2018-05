Semplicemente determinante. La stagione di Federico Mattiello con la Spal è stata più che brillante, perché il terzino scuola Juventus ha saputo conquistare tutti con le sue prestazioni sempre al massimo della determinazione e della qualità pur in una situazione di classifica delicata. Con 28 presenze all'attivo, il laterale classe '95 è un perno della squadra di Semplici che si affida a lui per entrambe le corsie: che sia sinistra o destra, Mattiello ha sempre risposto presente con un rendimento ampiamente promosso e un assist all'attivo, oltre ai 2mila minuti giocati.



DEA NEL FUTURO - Nella testa di Federico c'è la salvezza, chiaro. E un traguardo da sudarsi con la sua Spal fino all'ultimo minuto di questo campionato pazzo. Ma per giugno c'è già l'Atalanta ad aspettarlo: prenotato dallo scorso gennaio e già preso anche ufficialmente, Mattiello è un pezzo pregiato della Dea che verrà con Gasperini che attende proprio un laterale con le sue caratteristiche. Corsa, ottimo piede, fisico e personalità, Mattiello non molla mai, la Juve continuerà sempre a osservarlo. Intanto, l'Atalanta aspetta un protagonista in più e la Spal se lo gode per altre due partite. Decisive, chiaro. Con Mattiello perno intoccabile per Leo Semplici.