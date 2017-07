La Juve è alla ricerca di un centrocampista di grande esperienza e spessore che possa fornire ad Allegri più alternative anche dal punto di vista tattico. Il profilo ideale è quello di Blaise Matuidi che, come confermato da Marotta, è un obiettivo più che concreto per la Juventus. Il giocatore gradirebbe un trasferimento a Torino e sta già spingendo per diventare bianconero.



RAIOLA AL LAVORO - La Juventus ha già avviato i primi contatti con Mino Raiola, procuratore del francese, per portare avanti i discorsi relativi al trasferimento di Matuidi; come riporta il Corriere dello Sport, l'agente è già pronto a fare da mediatore per questa operazione, consapevole della volontà del giocatore di lasciare il PSG.



MATUIDI SPINGE - Matuidi, infatti, sta spingendo per lasciare il club francese e trasferirsi alla Juventus, che già l'estate scorsa lo aveva inseguito a lungo salvo poi incassare il no del PSG. In passato, infatti, Al-Khelaifi aveva eretto un vero e proprio muro, ponendo il veto sulla partenza del centrocampista francese, ma ad oggi la situazione è cambiata: Matuidi è sempre più convinto ed è pronto a sposare la Juve, con il PSG che, questa volta, difficilmente chiuderà le porte ad un addio del giocatore.