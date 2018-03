Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, si è raccontato al The Guardian: "Credo che uscire dal campo sia la cosa giusta da fare contro il razzismo. E comunque spero che non ce ne sia bisogno ai Mondiali. La partita con l'Hellas e il caso di Cagliari? È la prima volta che ho provato il razzismo sulla mia pelle, in Francia non mi era mai capitato anche se ad altri sì. Adesso ho archiviato quelle brutte pagine, ma spero che non si ripetano mai più: se ami il calcio, se sei un tifoso, non puoi tollerare il razzismo. E anche se questa gente rappresenta una piccola minoranza è bene non chiudere gli occhi. Ma è importante ricordare che è solo una minoranza. L'Italia è un grande paese con persone che adorano il calcio, questa è una delle cose che mi ha colpito, quanto profondamente le persone abbiano a cuore il calcio qui. È diverso dalla Francia. Il calcio ha davvero una forte presa sulla società qui ed è bello perché il calcio è uno sport magnifico".



ITALIA - "In generale sono stato davvero ben accolto, a parte quella minoranza, ma ho già detto quello che penso di loro. La richiesta va alle autorità, se possono fare di più con queste persone. Io sono un giocatore e quello che cerco di fare è dare gioia alle persone che vengono a supportarci, così come a me stesso e alla mia squadra. Così è stato per tutta la mia carriera. La cosa più importante è essere in grado di voltare pagina dopo le brutte esperienze, spero di poterlo fare".



DEMBELE - "È un super giocatore. Ha grandi qualità tecniche e molta compostezza, ma il Tottenham è un'ottima squadra in generale. Lo hanno dimostrato per tutta la stagione e lo hanno confermato a Torino. Affrontano il ritorno con il vantaggio di due reti in trasferta, quindi dobbiamo segnare a Wembley, ed è quello che intendiamo fare. Andiamo lì con l'intenzione di dimostrare che siamo la Juve, possiamo segnare ovunque".



AURIER - "La sua reputazione è falsa. Sì, ha commesso degli errori nella sua vita, ma gli errori della sua gioventù non riflettono l'uomo che è. Non l'ho mai visto come una persona cattiva. Al contrario, è una brava persona ed è per questo che sono felice di chiamarlo un fratellino, anche se chiamarlo così è un po 'strano perché in realtà è molto maturo. È molto intelligente e premuroso. Quando parli con lui vedi che capisce le cose velocemente. Lavora sodo e conduce una vita stabile. Si è fatto un po' perso in Francia, il che è un peccato, ma credo che gli abbia fatto bene andare in Premier League e sperimentare nuove terre, unendosi anche a una bella squadra".



LA SCELTA - "Evra, Pogba e i francesi? Mi hanno detto che se volevo vincere titoli, inclusi titoli europei, questo era il posto in cui venire. Non appena sono arrivato qui ho potuto vedere che non si sbagliavano. La Juve è un'istituzione e lo è stata per molti anni: questa è la grossa differenza di livello tra i vari club. Puoi vedere subito quando arrivi che la Juve ha una vasta esperienza: tutti i titoli, il rigore, il carico di lavoro. Anche il PSG è un grande club, ovviamente, e spera di diventare un gigante - e può riuscirci avendo soldi e alcuni giovani giocatori eccezionali che potrebbero vincere il Pallone d'oro, ma la Juventus è già un gigante".