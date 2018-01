Il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi ha concesso un'intervista al quotidiano Tuttosport, nella quale ha raccontato i suoi primi 6 mesi in bianconero e svelato i suoi obiettivi per la seconda metà di stagione.



"Se penso alla Juventus mi viene in mente quella di Platini, anche se l’ho vista solo nei video o quella di Zidane per rimanere nei grandi francesi della storia del club. Poi mi vengono in mente nomi come Baggio o Del Piero, che ho avuto l’onore di incontrare. Ci sono talmente tanti campioni e momenti storici nella storia di questo club, che se ci pensi ti rendi conto quale onore sia farne parte".



Sul gioco della Juve: "Mi piace davvero molto. E’ il calcio che amo, mischia giocatori di forza a giocatori di grande tecnica. Mi trovo benissimo, mi sono ambientato facilmente perché è proprio il calcio che mi piace. Possiamo sempre migliorare, ma già abbiamo fatto cose notevoli". Sugli obiettivi di squadra, a partire dalla caccia al settimo scudetto consecutivo: "Ci sono ancora un sacco di partite ed è difficile, ma faremmo di tutto per vincerlo, anche perché sarebbe qualcosa di eccezionale vincerne sette di fila". E la Champions?: "E’ una competizione difficile. Ci sono tanti fattori e tante squadre di altissimo livello. Diciamo che la Juventus è nel novero delle squadre che possono vincerla, come ha dimostrato la scorsa stagione e quella di tre anni fa. Quante possibilità ha non lo so. Iniziamo ad affrontare il Tottenham, pensiamo una partita alla volta. Il Tottenham non sarà uno scherzo, nel suo gruppo ha messo in fila il Real e il Dortmund: è davvero una buona squadra. Non voliamo troppo alti, anche se abbiamo possibilità di vincere la coppa".