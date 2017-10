Da Sky Sport, Massimo Mauro è critico sull'operato del Var in Atalanta-Juventus, specialmente sul gol annullato a Mario Mandzukic a causa di una gomitata di Lichtsteiner al Papu Gomez: "Il croato fa gol e viene annullato per un episodio a palla lontana. E' assurdo, passano 13 secondi dal fallo all'azione e si fa gol, si ridicolizza il calcio così per via del Var. Fossi la Juventus metterei un uomo a spulciare ogni azione minuto dopo minuto. Si crea un precedente assurdo".