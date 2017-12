Massimo Mauro, ex ala della Juventus, ha commentato così la partita tra i bianconeri e il Verona a Sky Sport: "Un grande Dybala? Grande è stato Lichtsteiner che si è immolato prima con una grande azione, poi rischiando l'incolumità per fare il cross. Dybala ha il piedino giusto e ha fatto gol. Che Dybala abbiamo visto? Allegri è andato un po' in difficoltà nel cercare la posizione giusta, ha cambiato il centrocampo. Altrimenti avrebbe messo Marchisio al posto di Bentancur e non avrebbe cambiato niente. Invece ha cambiato, ha messo Bernardeschi, ha messo i due centrocampisti, i tre dietro, per dare a Dybala quel posto dietro a Higuain. Non ha fatto una buona partita sul piano del gioco, ha sbagliato molto. Nel primo tempo Mandzukic si è dovuto adattare ad andare a fare anche il difensore a destra".