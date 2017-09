Massimo Mauro, intervenuto a Sky Calcio Club, ha commentato così le parole di Fassone dopo la sconfitta del Milan a Marassi: "Un giocatore si aspetta di essere appeso al muro in spogliatoio, non in tv. Mi sembra quasi l'intervista di un dirigente inesperto: Fassone per me ha sbagliato perché delegittima Montella, sapete ora che caos verrà fuori in spogliatoio? Doveva dire quelle cose solo ai giocatori e all'allenatore negli spogliatoi, non in pubblico. Errore gravissimo".