Dagli studi di Sky Calcio Club, Massimo Mauro è tornato sulle parole di Fassone che ha attaccato Montella e la squadra dopo la sconfitta di Genova: "Non ho mai sentito un'intervista così da un dirigente, ad esempio quando la Juventus due anni fa andava male e Allegri sembrava in discussione. Nessun dirigente della Juve lo ha attaccato, solo Buffon ha parlato in modo forte perché è un giocatore e legittima lo spogliatoio. Nessuno ha attaccato Allegri in pubblico. E poi... hanno vinto lo scudetto".