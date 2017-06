”. Parola più, parola meno, questo è stato il ritornello che ha sempre proposto Maxogni volta che è stato stuzzicato sul tema calciomercato. Difficile, quasi impossibile che potesse lasciarsi andare su un giocatore piuttosto che un altro. Ma il leitmotiv è sempre stato lo stesso: serve un giocatore bravo tecnicamente. Gente in grado di far fare il salto di qualità a tutta la Juve, soprattutto a livello internazionale.Con il centrocampo da tempo sotto la lente di ingrandimento dell'allenatore: via quindi a parlare di registi o trequartisti, anno dopo anno. O semmai di calciatori totali, per così dire, vedi Verratti o Tolisso, adatti anche alla nuova mediana a due della Juve. Poi, come un colpo di scena, arriva ladurante l'ultimo summit che ha portato anche al rinnovo del contratto: alla voce centrocampista, solo muscoli e fisicità, conin un bouquet che aveva come alternative anche