Intervistato da Il Messaggero Veneto, Maxi Lopez ha parlato anche di Mauro Icardi, e della propria ex moglie, Wanda Nara. "Non mi disturbano le voci che mi hanno raggiunto dopo la separazione da Wanda, non ho mai dato peso a questo genere di cose. Se voglio scrivere un''autobiografia come Icardi? Ho ricevuto qualche offerta, ma non mi reputo tipo da biografia. Un libro lo scrive chi ha qualcosa da raccontare i campioni veri. Prima o poi parlerò con Mauro, ma non è il mio primo pensiero. Maradona prende le mie difese? No, semplicemente dice quello che pensa senza alcun tipo di filtro, non per amicizia o altro. Anche perchè l'ho incontrato una volta in tutta la mia vita".