Il cambio di modulo, la ricerca sul mercato di un nuovo centravanti (Giovanni Simeone su tutti), le tante panchine dell'ultimo campionato e le tribune nella prima parte di stagione dovute ad una forma fisica tutt'altro che ottimale sono tutti elementi che lasciano presagire un addio di Maxi Lopez al Torino. Ma il futuro dell'attaccante argentino non è affatto scontato come sembra.



Maxi Lopez potrebbe infatti restare per un altro anno al Toro. Il centravanti è legato contrattualmente alla società granata fino al 30 giugno 2018 e più volte ha espresso il proprio desiderio di chiudere la propria carriera calcistica sotto la Mole. Forse ciò non accadrà, ma l'ipotesi di una sua permanenza in granata sta prendendo sempre più piede per due motivi: prima di tutto i moduli (in questo caso bisogna parlare al plurale) con cui Sinisa Mihajlovic intende far giocare la propria squadra. Non solo il 4-2-3-1 ma anche il 4-3-1-2, per questo avere un'alternativa agli attaccanti titolare dell'esperienze e della qualità di Maxi Lopez non può che essere utile. In seconda istanza per il fatto che l'argentino è restìo ad allontanarsi troppo da Milano, città dove vivono i suoi figli con l'ex moglie Wanda Nara.