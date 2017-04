L'attaccante del Torino Maxi Lopez ha rilasciato un'intervista a Tyc Sports ed è tornato sul suo complicato rapporto con l'interista Mauro Icardi: "Il mondo del calcio è geloso quando un giocatore ha una certa esposizione mediatica fuori dal campo. Il pallone ha delle regole e, quando uno sbaglia, paga. Nella vita è lo stesso. Mi piacerebbe farmi una chiacchierata in privato con lui ma non ne ho avuto la possibilità perché hanno messo i bambini in mezzo".



Su Wanda Nara: "Io parlo poco e questo mi gioca contro. Stavolta, però, devo uscire allo scoperto per chiarire la situazione, perché sono stati male i miei amici. Quella foto (allo Stadium prima della sfida con la Juve ndr) ce l'avevamo solo io e lei. Nessun altro. È stato fatto tutto in malafede. Erano più di 10 anni che non parlavo né con Messi né con Mascherano".



In conclusione, Maxi Lopez ha aggiunto: "Mi hanno offerto di scrivere un libro diverse volte. Ma immaginate solo se dovessi raccontare tutto quello che mi è successo. Preferisco tenerlo per me. I libri li devono scrivere i campioni. I campioni della verità".