Dopo l'Arsenal, ora ci prova il Chelsea. In Premier League sono tutti innamorati di Andrea Belotti, attaccante del Torino e dell'Italia di Ventura. Sotto contratto sino al 2021 con i granata, autore di 24 gol in campionato, il Gallo è protetto da una clausola di rescissione da 100 milioni di euro, voluta dal presidente Cairo per blindare, di fatto, il suo gioiello. Ma dall'Inghilterra continuano a piovere offerte...



IL PIANO DEL CHELSEA - Come scrive Tuttosport, il club allenato da Antonio Conte ha presentato un'offerta da 60 milioni di euro subito più una parte variabile per arrivare a sfiorare i 100: bonus legati a gol, presenze, superamento del turno di Champions, risultati e titoli. L'idea dei Blues è quella di dare subito 60 e valutare, poi, Belotti in Premier e Champions, per valutare l'impatto che avrebbe il giocatore in un campionato così diverso. Secco il no del Torino che, per il momento, vuole tutto e subito. 100 milioni, per meno il Gallo non si muove.