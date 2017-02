L'ex vicepresidente della Lega Calcio Innocenzo Mazzini parla così a proposito della Fiorentina su Tele Iride: 'Non vedo perché l’Atletico Madrid possa giocarsi sempre un posto in Champions League mentre la Fiorentina no. I viola hanno tutte le carte in regola per poter puntare ad un traguardo del genere. Si pensa sempre in piccolo'.