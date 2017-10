L'ex bandiera dell'Inter, Sandro Mazzola ha parlato a fcinternews per parlare del derby: "Io sono cresciuto con un allenatore che si chiamava Giuseppe Meazza che l’ultimo anno della sua carriera giocò nel Milan. Lui parlava sempre poco delle partite ma prima del derby era nervoso, e ci diceva: 'Ho una macchia nera sulla coscienza, ho giocato nel Milan. Allora quando vedo quelle maglie vi dico: dovete dargliene quattro, cinque. Fatelo per me'. Ecco, così è come sono cresciuto io come calciatore nei riguardi del Milan”.



IL MILAN - "Inizialmente sarà più pericoloso perché la voglia di far vedere di questi nuovi che son più bravi degli altri sarà forte. Lì sta all’Inter bloccarli subito in modo che possano cominciare a farli dubitare e colpirli. Berlusconi? Non lo so, bisognerebbe essere lì. Credo che con tutto quello che ha fatto e che continua a fare per il Milan, quello che dice vada sempre bene. Fassone e Mirabelli farebbero bene ad ascoltarlo, però è meglio che non lo facciano così il Milan non va bene!”



MORATTI E SUNING - "Quando si parla di Moratti si parla di Inter: dal padre, a lui, alla famiglia tutta. Incarnano la passione Inter incredibile. Moratti è sempre pronto ad aiutare il club, non gli servono cariche istituzionali. Tornare in alto? Con questo allenatore ce la possono fare. In quanto? Un anno o due. Massimo”.