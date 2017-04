Intervistato da Viola Week, l'ex stella nerazzurra, Sandro Mazzola, ha parlato del futuro di Stefano Pioli e Federico Bernardeschi.



"Non mi aspettavo che la Fiorentina perdesse con l'Empoli. A volte gioca in modo eccezionale, altre no. Non riesco a capire perché faccia così. Bernardeschi? Mi piace da matti, ha caratteristiche importanti per fare un grande percorso nel mondo del calcio. Anche Chiesa, che conosco meno, mi sembra molto tosto caratterialmente. Pioli? Spero possa restare a Milano, ma se la società avesse altri programmi, direi alla Fiorentina di prenderlo subito".