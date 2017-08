Sempre più vicino il passaggio di Kylian Mbappé dal Monaco al PSG, lo conferma anche il ct della Francia Didier Deschamps: "Il futuro ci dirà se ha fatto la scelta giusta, cambia club ma comunque resta in Ligue 1. Quando si va in un grande club francese o straniero, c'è più concorrenza ed obiettivo più elevati. Lui ha la lucidità sufficiente per scegliere cosa fare. E' una buona cosa il fatto che resti in Francia. Non parlo al condizionale? Voi ne parlate, voi avete le informazioni. E' ancora un giocatore del Monaco oggi, è questa la verità. Il morale del giocatore? E' triste. No, a parte gli scherzi, è sorridente e non penso che possano arrivare notizie tali da rattristarlo. E' qui per giocare con la Francia e ha il giusto morale per farlo".