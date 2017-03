Un altro record da frantumare: il più giovane esordiente in nazionale francese dal 1955. Non vuole fermarsi più, Kyilan Mbappé , il gioiello di casa Monaco diventato la stella di questa stagione per le qualità che mostra dal punto di vista tecnico come della personalità, se affiancate all'età impressionante sulla sua carta d'identità. Questo talento purissimo è un classe 1998, nato a dicembre, quasi un come fosse un '99 d'adozione. E le sue prestazioni devastanti con il Monaco hanno acceso i- Gli osservatori dei top club italiani hanno l'amaro in bocca per non aver accelerato su di lui in tempi non sospetti. Perché. In particolare,; ad oggi, con l'esplosione clamorosa di questo ragazzo, pensare di portarlo in Italia sfiora l'impossibile. Lo sa bene la Juventus, più volte accostata a Mbappé; conosce perfettamente la situazione anche l'Inter, i sogni sono comprensibili ma- La prima squadra pronta a fare follie per Mbappé è senza dubbio. Joséstravede per lui, con il Monaco i Red Devils hanno già fatto affari grazie all'altro talento, Anthony Martial, solo due anni fa. E adesso, lo Special One vuole togliersi uno sfizio: regalarsi Mbappé e renderlo uno dei migliori al mondo, una sorta di erede di Cristiano Ronaldo e Messi perché convinto delle sue stellari qualità. Purtroppo per lui, Mou non è l'unico:, in Inghilterra anche le altre big sono più che attive,, il fenomeno 2.0 di casa Monaco. Una pepita d'oro nel Principato, l'Italia purtroppo è passato più che futuro...