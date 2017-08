FANTACALCIOMERCATO

E' questo quello che scrive Mundo Deportivo, che assicura che l'accordo tra il Monaco e il PSG è stato trovato e così il giovane talento francese diventerà un nuovo giocatore della città della capitale.Le cifre dell'affare non sono ancora certe, ma la base economica sarà fissata sui. Al giocatore un ingaggio da. I rapporti tra Mbappé e il Monaco si sono definitivamente rotti, come dimostrano le tensioni in allenatore tra il giocatore e l'allenatore Jardim, culminata con la mancata convocazione dell'attaccante per la sfida contro il Metz. Il PSG è pronto quindi a completare un'altra incredibile operazione dopo quella che ha portato Neymar in Francia. PSG che adesso dovrà iniziare a pensare concretamente alle cessioni: Di Maria e Draxler sono i primi indiziati a partire; sono infatti 621 i milioni che il PSG dovrà incassare nelle prossime stagioni per evitare di essere pesantemente sanzionato dall'UEFA.