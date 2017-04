Il Monaco continua a sognare e con il 3-2 conquistato in trasferta a Dortmund contro il Borussia mette virtualmente un piede nelle semifinali del torneo. Protagonista assoluto della gara è stato Kylian Mbappé autentico gioiello della formazione allenata da Leonardo Jardim. La punta classe '98 è da tempo un obiettivo di mercato dell'Inter che con il direttore sportivo Piero Ausilio si era mosso già nella giornata di ieri per osservarlo ancora una volta dal vivo.



PRIMA DOPPIETTA E UN RIGORE PROCURATO - A soli 18 anni Mbappè è l'autentica sorpresa di questa stagione del Monaco. Contro il Borussia Dortmund, in una delle partite più divertenti dell'anno, la punta franco senegalese ha prima procurato il rigore del possibile 1-0 sbagliato da Fabinho, poi ha siglato l'1-0 da vero rapace d'area (anche se in offside) facendosi trovare al posto giusto al momento giusto e infine, nella ripresa, si è involato in contropiede sfruttando un errore di Ginter e Sokratis siglando la sua prima doppietta in Champions League.



IL BLITZ DI AUSILIO, MA COSTA TANTISSIMO - Numeri da fuoriclasse, come gli 11 assist e 19 gol segnati in 33 partite stagionali che hanno fatto innamorare di lui Piero Ausilio. Il direttore sportivo dell'Inter aveva programmato il blitz in Germania proprio per lui, per capire quanto margine operativo potesse esserci in vista dell'estate. Un margine ridotto, perchè a suon di gol la valutazione che il Monaco sta facendo di lui è in forte ascesa. Oggi vale non meno di 70 milioni, una cifra enorme per un giocatore appena 18enne e su cui c'è già la forte concorrenza di numerosi club di Premier League. Il Manchester United è in pole position, Chelsea e City, sono pronte a dargli battaglia. E l'Inter? C'è, lo stima molto e ci proverà, ma sarà difficile.